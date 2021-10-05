Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке

“Мы с Туриченко задумали важный сюрприз для его любимой”, – сообщила она, выложив в сеть ролик, на котором артист сперва исполнил для своей избранницы песню.

Скриншот: mariyasolodar / Instagram

А после, встав на одно колено, сделал предложение, на которое Тарасова ответила согласием.

Скриншот: mariyasolodar / Instagram

Контекст:

Кирилл Туриченко родился в Одессе в 1983 году. С 2013 года является солистом российской группы “Иванушки International”.

В отношениях с Тиной Кароль Туриченко состоял с 2006-го по 2007 год. По словам артиста, они расстались, так как певица предпочла ему своего будущего мужа Евгения Огира. Тина Кароль в 2016 году заявила, что причиной расставания стало намерения Туриченко на ней жениться, а она не хотела этого допустить.

В мае 2021 года Туриченко говорил, что его новая избранница Дарья Тарасова младше на пять лет, а ее деятельность не связана с миром шоу-бизнеса.

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