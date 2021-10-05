 

Израильский президент пригласил Зеленского посетить Израиль

05.10.2021, 17:26, Новости дня
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“Господин президент, если у вас будет такая возможность, я был бы очень рад принять вас с визитом в Израиле. Я очень рад, что вы принципиально согласились приехать по случаю этого важного события в истории наших стран”, – сказал Герцог после встречи с Зеленским.

Он напомнил, что в конце 2021 года Израиль и Украина будут праздновать 30-летие установления отношений.

“Я очень хорошо помню теплые и захватывающие встречи между моим отцом Хаимом Герцогом, шестым президентом Государства Израиль, и Героем Украины, ее первым президентом Леонидом Макаровичем Кравчуком во время установления отношений между двумя нашими государствами, а также во время государственного визита президента Кравчука в Израиль. Эти отношения со страной, которая является одной из больших друзей нашей страны, были очень важны тогда и стали еще важнее сегодня”, – сказал Герцог.

Президент Израиля отметил, что в Украине родились и выросли многие еврейские религиозные и духовные лидеры, государственные деятели, выдающиеся сионистские мыслители и деятели культуры. Также он поблагодарил правительство Украины за помощь евреям во время празднования Рош ха-Шана, за продвижение закона о противостоянии и борьбе с антисемитизмом, а также за решение Украины воздержаться от посещения Дурбанской конференции ООН, которую Израиль считает антиизраильской и антисемитской. 

Герцог указал, что в то же время у еврейского народа были трудные и болезненные страницы истории в Украине. Он добавил, что 6 октября вместе с президентом Украины посетит церемонию, посвященную 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.

“Важно и достойно похвалы, что Украина чувствует ответственность за память, историю и культурное пространство еврейской общины, которая живет здесь в течение многих лет, может, больше, чем тысячу лет. Начиная с сохранения еврейских кладбищ, до создания мемориальных центров памяти убитых украинских евреев”, – подчеркнул президент Израиля.

Он выразил надежду на то, что его визит в Украину будет способствовать укреплению, углублению, процветанию партнерства между Украиной и Израилем.

Контекст:

Визит Герцога в Украину продлится с 5-го по 7 октября. Он уже провел переговоры с Зеленским в узком и расширенном форматах. Планируется, что президент Израиля выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины.

Это первый государственный визит Герцога с начала его президентства.

Герцог – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога (1983–1993 годы) и внук главного раввина страны Ицхака Галеви Герцога. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Он победил на выборах 2 июня, набрав в Кнессете 87 из 120 голосовНа посту президента Герцог сменил Реувена Ривлина, срок полномочий которого истек 9 июля. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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