Упоминание Зеленского в Pandora Papers не повлияет на диалог между Украиной и США – Псаки

Она отметила, что президент США Джо Байден настаивает на усилении финансовой прозрачности в мире.

“На этом он настаивал в своей внутренней повестке дня, на международных форумах он также подчеркивал важность уменьшения коррупции”, – сказала Псаки.

США пока не комментируют расследование Pandora Papers и продолжают его изучать, заявил 4 октября спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта “Слідство.Інфо” нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия “Квартал 95”, основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом “1+1”.

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

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