 

В Поморье и Иркутской области проходят испытания системы мониторинга лесов при помощи беспилотников

05.10.2021, 15:26, Новости дня
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Как сообщают из Северного Арктического федуниверситета, уже начались испытания системы мониторинга лесов, в которой сбор информации ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В тестовом режиме данная система запущена на территории Приморского края, а также в Иркутской области, где в последние годы отмечалось больше всего пожаров и загораний в лесах.

Разработчики системы напоминают, что одна из главных проблем состоит в том, что огонь, как правило, вспыхивает в отдаленных районах лесных массивов. Таким образом, пожар успевает охватить большие площади прежде, чем о нем станет известно. Именно поэтому так важно держать под постоянным контролем ситуацию, уточняют российские специалисты.



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