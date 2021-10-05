 

“Наш край” потребовал приравнять ОСМД к бытовым потребителям и увеличить бюджет субсидий

05.10.2021, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Условия договора, которые предложил “Нафтогаз” для ОСМД, оказались абсолютно неподъемными. Во-первых, “Нафтогаз” согласен поставить только часть газа по 7,42 грн/м³. Это так называемый “Объем I”, который рассчитан, исходя из потребления газа этими ОСМД за предыдущие три года, когда зимы были теплыми. Остальной газ, который будет нужен ОСМД, – это уже “Объем II”, и за него придется заплатить вполне рыночную цену – от 25,4 грн/м³”, – заявил политик.

Он отметил, что также ОСМД обязаны вносить предоплату за газ, иначе они будут оштрафованы, и тариф будет полностью рыночным.

“ОСМД должно вносить предоплату за газ в пределах 50–70% стоимости объема потребления, что само по себе противоречит принципам работы сектора ТКЭ. Ведь граждане рассчитываются за коммунальные услуги уже по факту потребления. Если это условие будет нарушено, то трейдер может оштрафовать ОСМД на 10% от суммы долга, а дом будет переведен на закупку газа по рыночной цене в полном объеме или вообще отключен от газоснабжения”, – сообщил Мазурчак.

Сопредседатель партии “Наш край” добавил, что при этом прошлогодний подобный меморандум просто не выполнялся.

“К сожалению, красивая декларация не имеет под собой никаких оснований, ведь в прошлом году был подписан аналогичный меморандум, который власти не выполнили и наполовину. Например, местным бюджетам не была компенсирована задолженность в разнице в тарифах в сумме 37 млрд грн, которая образовалась за 2016–2020 годы. Это обязательство власти перешло в новый меморандум, и нет никаких гарантий, что на этот раз власть выполнит свое обещание”, – заявил он.

В партии “Наш край” перечислили требования к власти:

приравнять ОСМД к бытовому потребителю;
предусмотреть большую сумму в бюджете для нормального прохождения отопительного сезона;
увеличить сумму субсидий в проекте бюджета на 2022 год (на сегодня – 38 млрд грн, необходимо не менее 50–55 млрд грн);
пересмотреть контракты, которые предлагает “Нафтогаз”, в сторону увеличения объемов газа по цене 7,42 грн/м³ и отменить подписку за газ, поскольку население оплачивает газ по факту потребления и это приведет к вымыванию оборотных средств в ОСМД и ТКЭ.

“Такие шаги позволят избежать коллапса в текущем отопительном сезоне. Впрочем, для глобального решения проблемы Украине необходимо наращивать объемы добычи собственного дешевого газа. Украинского газа уже сегодня хватает для нужд населения, поэтому власти необходимо лишь ликвидировать коррупционные схемы, и проблема будет решена сама собой”, – сказано в заявлении политической силы.

Контекст:

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Новый внедорожник BMW X8 представят в конце 2021 года

25.07 / Грузинская спортсменка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах подряд

20.11 / Сапронов: Если вакцины от COVID-19 окажутся эффективными, экономика начнет расти с третьего квартала 2021 года. Но до этого времени будет тяжело

27.02 / Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение

10.03 / Стало известно, как РФ помогает Huawei преодолевать санкции

01.10 / С поверхности нашей планеты исчезнет сорок процентов растений

13.05 / Курс биткоина упал после заявления Маска о приостановке продажи электромобилей Tesla за криптовалюту

29.01 / СТРАНА – украинская учительница устраивает второклассникам «уроки ненависти» к русскоязычным

05.10 / Названы пять самых опасных мест по распространению коронавируса

08.08 / Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика