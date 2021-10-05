 

Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили работу. Они были недоступны более шести часов

05.10.2021, 1:26, Новости дня
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Это самый масштабный сбой, который фиксировал Downdetector за все время работы портала, написала в своем блоге руководитель отдела контента в компании Ookla Исла Маккетта. 

За время сбоя Downdetector получил 10,6 млн сообщений со всего мира о проблемах с работой приложений, больше всего – из США (1,7 млн). 

Скриншот: speedtest.ne

Технический директор Facebook Майк Шрепфер в Twitter извинился за перебои в работе приложений. 

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Контекст:

Глобальный сбой в работе трех продуктов компании Facebook – приложений Facebook, Instagram и WhatsApp – начался 4 октября примерно в 18.45 по киевскому времени. Соцсети были недоступны и в мобильной версии, и на десктопе. 

Предварительная причина сбоя, озвученная в СМИ, – проблемы с DNS-серверами. 

Twitter все это время продолжал работать и потроллил Facebook, пользователи Twitter и Telegram сочиняли шутки и рисовали мемы о коллапсе соцсетей. 

Кроме того, на фоне заявления экс-менеджера компании Фрэнсис Хауген о том, что Facebook ставит “прибыль выше безопасности” пользователей, акции компании упали в цене. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг за несколько часов сбоя потерял $7 млрд, пишет Bloomberg.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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