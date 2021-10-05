Производство вакцин Pfizer и Moderna в Украине вполне реально – главный санврач

“Это вполне реально. Компания “Індар” уже внедряет свою исследовательскую программу локализации мРНК-вакцины в Украине, которую представили на заседании Совета национальной безопасности Украины. Большая научно-исследовательская команда работает над тем, чтобы процесс производства был полностью украинским. Даже реагенты должны поставлять отечественные химзаводы”, – заявил Кузин.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывал, что Минздрав ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины в Украине. “До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить”, – сообщал Ляшко в сентябре, но не уточнял, о какой именно вакцине идет речь.

2 октября министр рассказывал, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против COVID-19. Речь идет о китайском препарате CoronaVac. Вакцину от коронавируса будет производить компания “Лекхим”, которая является официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Кузин рассказал, что для производства этого препарата сырье будут доставлять в Украину.

“Сырье будут доставлять из Китая и разливать уже здесь. Это, безусловно, преимущество для Украины – отсутствие дополнительных транспортных расходов, мы сможем заключать гибкие контракты. Производство обещают запустить в первом квартале 2022 года”, – отметил замминистра.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по иммунизации привито 7,1 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,7 млн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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