США продолжат выступать против “Северного потока – 2” – Госдеп

“Наша политика, как мы очень четко заявили, в том числе в контексте объявления о совместном заявлении с Германией несколько месяцев назад, – мы продолжаем выступать против этого трубопровода. Мы по-прежнему считаем, что это геополитический проект Российской Федерации. И мы продолжим, в соответствии с законом, – мы продолжим применять закон в соответствии с нашими периодическими проверками, которые, конечно же, продолжаются”, – сказал спикер.

Так он прокомментировал информацию, что российский “Газпром” 4 октября начал заполнять газом первую нитку газопровода “Северный поток – 2”.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Советник министра энергетики Елена Зеркаль говорила 7 сентября, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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