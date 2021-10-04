Компания Tecno представила новые модели смартфонов

Две новые модели смартфонов Camon 18 и Camon 18P представили в компании Tecno. Характерной особенностью устройств является поддержка высокой частоты смены кадров на дисплеях – до 120 Гц.

Так, версия 18Р получила экран с размером диагонали 6,8 дюйма. Картинка на нем отображается в стандарте качества Full HD+. Кроме того, гаджет обладает основной камерой с тремя датчиками (48, 13 и 2 Мп), а также селфи-камерой на 16 Мп.

В основу конструкции положен 8-ядерный процессор MediaTek Helio G96, благодаря которому объем оперативной памяти составляет 8 Гб. На основном накопителе – 128 Гб. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. А емкость быстрого зарядного устройства – 33 Вт. Данные Camon 18 чуть хуже, но смартфон также заслуживает внимания пользователей.