За несколько часов сбоя в работе Facebook Цукерберг потерял $7 млрд – Bloomberg

Сегодня произошел масштабный сбой в работе сразу нескольких продуктов Facebook Inc – сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp недоступны с 18.45 по киевскому времени. Он привел к падению акций корпорации примерно на 5%, по оценке Bloomberg, в дополнение к падению примерно на 15% в общей сложности с середины сентября. 13 сентября Wall Street Journal начал публиковать серию разоблачений, основанных на внутренних документах, показывающих, что Facebook знал о широком спектре проблем с его продуктами, таких как вред Instagram для психического здоровья девочек-подростков и дезинформация о беспорядках в Капитолии 6 января – при этом публично преуменьшая значение проблемы.

В результате сегодняшнего падения акций состояние Цукерберга упало до $120,9 млрд, опустив его на пятую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg, говорится в сообщении. Отмечается, что всего с 13 сентября он потерял около $19 млрд.

На странице рейтинга Bloomberg это еще не отображено, но в рейтинге Forbes, отображающем изменения состояний мировых финансовых лидеров в реальном времени, Цукерберг сейчас занимает шестое место с состоянием в $115.8 млрд.

Скриншот: forbes.com

Контекст:

В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. К началу 2021 года Цукерберг занимал пятое место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в $102 млрд, а Facebook входил в десятку самых посещаемых сайтов в мире. У социальной сети, согласно данным Venture Beat на апрель 2020 года, более 3 млрд активных пользователей.

Доверие к компании и ее руководителю было серьезно подорвано скандалом с Cambridge Analytica. В начале 2018-го американские власти установили, что Facebook неоднократно использовал настройки, позволявшие передавать личную информацию пользователей без их ведома сторонним приложениям.

Самым резонансным случаем стало попадание данных о 87 млн пользователей в компанию Cambridge Analytica, которая пыталась моделировать предпочтения аудитории соцсети, показывая ей релевантную политическую рекламу. После расследования на Facebook наложили рекордный штраф в $5 млрд за утечку данных клиентов, а сама компания к концу марта 2018-го потеряла в капитализации $134 млрд.

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