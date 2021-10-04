 

Установившим на свои устройства Windows 11 позволят возвращаться к Windows 10

04.10.2021, 22:30, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, разработчики новой операционной системы Windows 11 позволят пользователям, установившим ее на свои устройства, вернуть обратно Windows 10.

По словам экспертов, в компании Microsoft такую возможность предусмотрели для того, чтобы клиенты смелее переходили на новую версию операционной системы.

Никто вовсе не ожидает, что она сразу же понравится всем, говорят специалисты. Опыт прошлых лет показывает, что после выхода на рынок новой версии Windows остаются миллионы пользователей, которые еще много лет ностальгируют о старой. Это нормальная реакция людей на новшества. Поэтому не лишним будет оставить пользователям возможность выбора даже после того, как они скачали и установили ОС.



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