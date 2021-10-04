 

Осадчая объяснила, почему после съемок в Трускавце ехала на полицейской машине с включенными мигалками

04.10.2021, 16:28, Новости дня
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“Хочу извиниться перед всеми, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша (19 августа Осадчая в третий раз стала матерью. – “ГОРДОН”), а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому, прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом”, – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции “Слуга народа”. Осадчая присутствовала на мероприятиях как ведущая программы “Світське життя” на “1+1”. После окончания съемок она разместила в Instagram Stories серию роликов, показав, как вместе со съемочной группой едет на вокзал на автомобиле патрульной полиции с включенными мигалками. Ведущая также обнародовала фото с полицейскими, сообщив, что благодаря их помощи не опоздала на поезд. Публикация Осадчей вызвала в сети резонанс, а сама ведущая вскоре удалила ролики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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