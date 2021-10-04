 

В Санкт-Петербурге начнут изучать влияние коротких радиоволн на ионосферу

04.10.2021, 16:16, Новости дня
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Шесть миллионов рублей в виде гранта получили ученые из института ААНИИ (Санкт-Петербург). Деньги пойдут на изучение влияние коротких радиоволн на состояние ионосферы Земли, сообщают источники.

Известно, что передача информации на коротких радиоволнах может осуществляться с отражением от ионосферы, что значительно увеличивает расстояние между передатчиком и приемником. Однако ученые напоминают, что каждая такая трансляция приводит к искусственно созданным возмущениям в ионосфере.

Поэтому в российском научно-исследовательском институте проведут исследования последствий такой деятельности человека. Полученные в виде гранта средства позволят приобрести необходимое оборудование и профинансировать сам ход исследований.



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