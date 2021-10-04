 

Инженеры из ЦАГИ представили отечественный летающий автомобиль

04.10.2021, 16:16, Новости дня
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Сотрудники института имени Жуковского (ЦАГИ) продемонстрировали, каким может быть отечественный летающий автомобиль. По словам разработчиков, дальность полета такого аппарата составит 350 км, а преодолеть данное расстояние аппарат сможет всего за один час.

Пока еще не создан действующий образец, говорят ученые. Но при наличии надлежашего финансирования это не станет проблемой. То есть, нужны только деньги и немного времени.

Машины, относящиеся к классу летающих автомобилей, могут стать надежными помощниками для различных оперативных и спасательных служб, скорой медицинской помощи. Также они наверняка заинтересуют и частных лиц, коммерческие компании и других потенциальных клиентов.



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