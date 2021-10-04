“Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается”. Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье

“Я была на безуглеводной диете: без сахара, без ужинов. Знаю, что такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается. Так жестко я готовилась только к съемкам в белье. И тренировалась”, – призналась ведущая.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.

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