“Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу”. “Танцы со звездами” после пятого эфира покинул Фагот

Он выступал на паркете в паре с хореографом Екатериной Тришиной, исполнив медленный вальс под песню из фильма украинского и армянского режиссера Сергея Параджанова “Тени забытых предков”.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Судьи проекта оценили выступление пары на 26 баллов, после чего Фагот и Тришина оказались в зоне риска вместе с украинской певицей Евгенией Власовой, которая выступает в паре с танцором Максом Леоновым. Их выступления жюри оценили на 25 баллов. По итогам зрительского голосования Фагот и Тришина выбыли из проекта.

“Сдержанный, приятный, добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу, к сожалению”, – прокомментировали вылет певца пользователи сети.

“Ого, это случилось. Первый заслуженный вылет”, – отреагировали зрители проекта результаты пятого эфира.

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Изначально в шоу принимало участие 14 пар. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Кроме Фагота и Тришино, ранее шоу покинули украинский актер и стриптизер Алексей Суровцев, который выступал на паркете в паре с танцовщицей Марией Колосовой, комик Иван Люленов и хореограф Яна Цибульская, актриса “Женского квартала” студии “Квартал 95” Александра Машлятина и ее партнер по паркету Денис Самсон. Сейчас в проекте осталось 10 пар.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

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