37% прививок от коронавируса в Украине сделали вакциной Pfizer/BioNTech

“Всего в Украине было проведено 12 млн прививок от COVID-19, 4,5 млн из которых приходится на вакцину Pfizer/BioNTech. Почти треть прививок были сделаны вакциной CoronaVac – 3,3 млн раз, на третьем и четвертом местах – Moderna и AstraZeneca, которые были использованы по 2 млн раз, это соответственно 17% и 18% от общего количества прививок”, – отметили в сообщении.

Pfizer является массовой вакциной почти во всех регионах Украины. Лишь в шести областях – Черниговской, Сумской, Одесской, Донецкой, Житомирской и Полтавской – первенство принадлежит вакцине CoronaVac.

“В то же время лидером по количеству импортируемых вакцин в Украине является CoronaVac – 44% (10,4 млн доз) от общего количества импорта. Доля Pfizer в общем импорте вакцин составляет лишь 26% (6 млн доз), поставки AstraZeneca и Moderna составили 21% (5 млн доз) и 9% (2 млн доз) соответственно”, – уточнили в посте.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации привито 7,1 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,7 млн.

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