 

37% прививок от коронавируса в Украине сделали вакциной Pfizer/BioNTech

04.10.2021, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Всего в Украине было проведено 12 млн прививок от COVID-19, 4,5 млн из которых приходится на вакцину Pfizer/BioNTech. Почти треть прививок были сделаны вакциной CoronaVac – 3,3 млн раз, на третьем и четвертом местах – Moderna и AstraZeneca, которые были использованы по 2 млн раз, это соответственно 17% и 18% от общего количества прививок”, – отметили в сообщении.

Pfizer является массовой вакциной почти во всех регионах Украины. Лишь в шести областях  – Черниговской, Сумской, Одесской, Донецкой, Житомирской и Полтавской – первенство принадлежит вакцине CoronaVac.

“В то же время лидером по количеству импортируемых вакцин в Украине является CoronaVac – 44% (10,4 млн доз) от общего количества импорта. Доля Pfizer в общем импорте вакцин составляет лишь 26% (6 млн доз), поставки AstraZeneca и Moderna составили 21% (5 млн доз) и 9% (2 млн доз) соответственно”, – уточнили в посте.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации привито 7,1 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,7 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.06 / NBC – новая вспышка насилия — Израиль атаковал объекты ХАМАС в Газе

29.04 / Глава ГФС Мельник о борьбе с теневым рынком топлива: Для меня важен результат – вор должен сидеть в тюрьме

26.08 / Британский музей сверг с пьедестала своего основателя и записал в рабовладельцы

31.05 / ГФС объявила подозрение одному из фигурантов по делу “Киевавтодормост”

12.06 / Украина занимает высокое место в повестке саммита G7 – Еврокомиссия

21.04 / В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

13.03 / Биткоин обновил исторический максимум

29.08 / Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими

01.12 / В Одесской области злоумышленники пытались присвоить 1300 гектар земли

11.11 / Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика