 

“Какая бусинка”, “Прелесть”. Дочери футболиста Зинченко исполнилось два месяца

04.10.2021, 9:16, Новости дня
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“Два месяца, как я мама. Ущипните меня”, – написала она.

Дочь Зинченко и Седан запечатлена в бело-розовом платье и венке на голове.

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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

“Какая бусинка”, – прокомментировала подписчица _lifox.

“Прелесть”, – написала aniuta_gorbenko.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она корреспондент на телеканале “Футбол 1/2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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