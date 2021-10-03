Руководство Малой оперы передумало и позволило показать расследование о Зеленском – “Слідство.Інфо”

“Общественный резонанс и ваше неравнодушие сделали чудо – руководство Малой оперы спохватилось и позволило показать премьеру фильма-расследования “Офшор 95″ там, где мы планировали изначально”, – говорится в сообщении.

Премьера состоится в воскресенье, 3 октября, в 19.00 в Малой опере, как это и было запланировано.

Количество мест ограничено, вход только для зарегистрированных.

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Контекст:

Днем 3 октября главред проекта “Слідство.Інфо” Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования “Офшор 95”. По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы Алексей Прасол ей и сказал, что показа не будет.

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