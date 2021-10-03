 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев рассказал, почему Абрамович выиграл суд у Березовского в Лондоне

03.10.2021, 18:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В разгар моего конфликта с Путиным по поводу экспроприации многие, кто не знал, типа представители Палаты лордов, мне говорят: “О, знаем, что вы друг Владимира Владимировича. Мы готовы, если что надо”. То же самое – знаменитый Высокий суд Лондона. Вопрос денег”, – сказал он.

Бывший друг Путина отметил, что британцы – “циники” и только на словах обещают проверять средства богатых россиян, проживающих в Лондоне.

“Никого не проверили. Сколько живет в Лондоне самых богатых людей России? 300 тыс., включая членов их семей. Хоть одного спросили, откуда у них деньги? Нет. Почему? Эти деньги раздаются. Это коррупция, прямая коррупция”, – считает Пугачев.

По его словам, это касается и английского суда.

“Я разговариваю с адвокатами, они мне говорят: “Солиситор и барристер (категории адвокатов в Великобритании. – “ГОРДОН”) вместе с этим судьей учились”. – “И что?” – “Знаешь, какая у судьи зарплата? £3 тыс. А этот барристер в час получает больше, чем он в месяц”. На примерах Березовского и Абрамовича. Представьте, что председатель Верховного суда берет отпуск защищать Абрамовича. Говорит: “Я сейчас рядовой адвокат. Но как только закончится и я получу свои 150 млн, законный гонорар, я вернусь на работу. Но, естественно, никого наказывать не буду”, – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В августе 2012 года Коммерческий суд Лондона отклонил иск Березовского к Абрамовичу на сумму более 6 млрд, сообщала “Русская служба ВВС”. Березовский обвинял Абрамовича в нарушении доверия и контрактов, в том числе в продаже доли в компании “Сибнефть” за “малую часть ее истинной стоимости”.

Судья заявила, что доводы Березовского не были убедительными и что он давал “заведомо ложные показания”.

“У меня создалось впечатление, что вердикт писал лично Путин”, – заявил после оглашения вердикта Березовский.

Абрамович на вынесении приговора не присутствовал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве

15.06 / Автомобили марки Chevrolet подорожали в РФ в июне 2021 года

24.11 / Стало известно имя военного, погибшего в районе Авдеевки Донецкой области

14.07 / Эксперты: Видеонаблюдение охватывает все этапы голосования, в том числе и в ночное время

27.06 / FAZ – Турция разочарована — её курорты защищены от вируса, но немцы всё равно не едут

01.02 / МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России

12.09 / Франция отказалась сотрудничать с талибами из-за невыполненных обещаний

05.02 / Байден призвал Россию немедленно освободить Навального

15.09 / Кабмин обновил карантинные ограничения в Украине на разных уровнях эпидопасности

20.08 / В Минобороны заявили о возможности задействовать российских военных в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика