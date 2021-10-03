Эквадор помилует 2 тыс. заключенных после стычки в тюрьме, в которой погибли 118 человек

По его словам, до 2000 заключенных, включая пожилых людей, женщин и лиц с ограниченными возможностями и неизлечимыми заболеваниями, внесут в список помилования для освобождения, а иностранные граждане будут депортированы.

Такое решение было принято после стычки между бандитами в тюрьме Литорал в городе Гуаякиле, где погибли 118 заключенных погибли и десятки получили ранения.

По словам министра внутренних дел Эквадора Александры Вела, 41 погибшую жертву идентифицировали, над опознанием еще 77 тел работают эксперты. Глава региональной полиции Фаусто Буэнаньо заявил, что погибшие пострадали от пуль и гранат.

Контекст:

В июле этого года президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюрьмах страны режим чрезвычайного положения из-за нескольких случаев насилия, в результате которых погибло более 100 человек. По данным La Jornada, в феврале погибло 79 заключенных во время беспорядков, прошедших одновременно в трех тюрьмах страны. В июле 22 человека погибли в пенитенциарном учреждении Литораль.

—