Фракция “Слуга народа” представила план реформ до 2023 года
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План состоит из восьми направлений, за которые будут отвечать эксперты, представители Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента. Среди направлений:
военная безопасность и международные отношения;
энергетическая независимость и зеленая трансформация;
человеческий капитал (медицина, образование, культура);
технологическое развитие и рыночные трансформации;
инфраструктура и местное развитие;
продовольственный хаб;
цифровой хаб;
верховенство права.
Как отмечают во фракции, в ближайшее время планы будут доработаны с учетом предложений и замечаний президента Владимира Зеленского, представителей правительства, народных депутатов, а затем будут обнародованы.
Контекст:
1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции “Слуга народа”. На него 2 октября приехал и Зеленский. На заседании фракция “Слуга народа” готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, и проводила совещания с министрами.
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