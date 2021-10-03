 

Фракция “Слуга народа” представила план реформ до 2023 года

03.10.2021, 16:14, Новости дня
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План состоит из восьми направлений, за которые будут отвечать эксперты, представители Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента. Среди направлений:

военная безопасность и международные отношения;
энергетическая независимость и зеленая трансформация;
человеческий капитал (медицина, образование, культура);
технологическое развитие и рыночные трансформации;
инфраструктура и местное развитие;
продовольственный хаб;
цифровой хаб;
верховенство права.

Как отмечают во фракции, в ближайшее время планы будут доработаны с учетом предложений и замечаний президента Владимира Зеленского, представителей правительства, народных депутатов, а затем будут обнародованы.

Контекст:

1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции “Слуга народа”. На него 2 октября приехал и Зеленский. На заседании фракция “Слуга народа” готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, и проводила совещания с министрами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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