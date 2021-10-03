 

Космический телескоп Euclid отправят для изучения темной материи

03.10.2021, 16:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из сообщения ЕКА, новый комический телескоп Euclid будет запущен в будущем году. Аппарат находится на последней стадии подготовки к космическому полету.

Также в Европейском космическом агентстве информировали, что одной из главных задач нового космического телескопа станет поиск и изучение темной материи.

По словам специалистов, речь идет о телескопе нового уровня, который позволит вести съемку многих галактик с большим разрешением. Запуск запланирован на конец 2022 года. Ракета должна стартовать с космодрома, расположенного во Французской Гвиане. Европейские ученые полагают большие надежды на данный аппарат и рассчитывают сделать с его помощью множество новых астрономических и астрофизических открытий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Транзит российского газа в Венгрию через Украину может остановиться, несмотря на контракт до 2024 года – оператор ГТС

18.07 / Ядовитые пауки-каракурты появились в Волгоградской области

11.04 / Эксперт объяснила изменения в правилах использования маткапитала

14.12 / Кравчук: Россия издевается не только над Украиной, но и над мировым сообществом

11.12 / “Суд” в оккупированном Крыму продлил арест девятерым фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”

14.08 / Украинцы Реуцкий и Васильев рассказали, что при задержании их били

10.05 / Афганистан и “Талибан” объявили перемирие по случаю окончания Рамадана

23.01 / Новый глава Пентагона обсудил с британским коллегой Россию и Китай

02.12 / Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть в Молдавии

29.12 / Аваков выпустил новую книгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика