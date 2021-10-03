Космический телескоп Euclid отправят для изучения темной материи

Как стало известно из сообщения ЕКА, новый комический телескоп Euclid будет запущен в будущем году. Аппарат находится на последней стадии подготовки к космическому полету.

Также в Европейском космическом агентстве информировали, что одной из главных задач нового космического телескопа станет поиск и изучение темной материи.

По словам специалистов, речь идет о телескопе нового уровня, который позволит вести съемку многих галактик с большим разрешением. Запуск запланирован на конец 2022 года. Ракета должна стартовать с космодрома, расположенного во Французской Гвиане. Европейские ученые полагают большие надежды на данный аппарат и рассчитывают сделать с его помощью множество новых астрономических и астрофизических открытий.