 

Allison Transmission и SAIC Hongyan Automotive Co. Ltd договорились об углублении сотрудничества

03.10.2021, 16:02, Новости дня
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Компания Allison Transmission и SAIC Hongyan Automotive Co. Ltd, китайский бренд премиум-класса в области производства, обслуживания и поддержки большегрузных автомобилей, подписали стратегический меморандум о взаимопонимании (МоВ).

Указанный документ предусматривает, что две компании будут интегрировать мост Allison eGen Power 130D e-Axle в региональные и дальнемагистральные грузовики SAIC Hongyan. Партнеры будут проводить совместные испытания продукции перед принятием решения о её поставках.

Текущее соглашение о взаимодействие основано на опыте успешных отношений между двумя компаниями. В настоящее время большинство продаваемых экземпляров SAIC Hongyan оснащено автоматической коробкой передач производства Allison.

SAIC Hongyan станет первым китайским OEM-производителем, который интегрирует электрическую ось eGen Power 130D в свои грузовики. Данная ось была специально разработана для транспортных средств, которым требуется мост с номинальной массой 13 тонн.

Эта серия полностью интегрированных электрических мостов заменяет традиционную трансмиссию и включает в себя два высокоскоростных электродвигателя и многоскоростную коробку передач, обеспечивая SAIC Hongyan и клиентов марки исключительной производительностью и оптимальной эффективностью.

Обладая постоянной мощностью на уровне 424 киловатт (569 лошадиных сил) и пиковой выходной мощностью, составляющей 648 киловатт (869 лошадиных сил), eGen Power 130D является одним из самых мощных силовых решений в своем классе и использует проверенный опыт Allison в области аппаратного и программного обеспечения на всех стадиях его создания, среди которых проектирование, проверка в режиме активного использования и запуск производственного процесса.



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