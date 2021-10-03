Зеленский анонсировал законопроект о национальных общинах

“Отдельно мы объединяем законом, я считаю, очень важным, о национальных общинах. Моя была большая просьба и скоро это решится на законодательном уровне, чтобы не было у нас национальных меньшинств, имею в виду: звучать так не может. Звучит, как мне кажется, унизительно, и многие специалисты соглашаются с этим. И мы хотим, чтобы это были национальные общины”, – сказал он.

По его словам, проект закона разработан, но его хотят обсудить с представителями нацменьшинств.

Контекст:

В Верховной Раде сейчас разрабатывают законопроект о национальных меньшинствах, чтобы их представители могли развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины, сообщил в марте министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. “Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины”, – объяснял Кулеба.

В Европейском союзе ожидают, что новый закон о нацменьшинствах “разрешит все открытые проблемы предыдущего законодательства о государственном языке и образовании”.

В резолюции Европарламента по выполнению Украиной условий Соглашения об ассоциации с ЕС, принятой 10 февраля, также есть параграфы, посвященные национальным меньшинствам. В них Украину призывают, в частности, выполнять рекомендации и заключения Венецианской комиссии по закону о поддержке функционирования украинского языка в качестве государственного, “действовать с высочайшей степенью внимания и баланса по отношению к национальным меньшинствам, их языкам и их правам на образование”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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