В США из-за попадания птицы в двигатель загорелся пассажирский самолет

Об этом сообщил канал Fox29 Philadelphia.

Самолет, который отправлялся в Форт-Лодердейл (34 км к северу от Майами), остановился перед самим взлетом, так как в один из двигателей попала большая птица, рассказал представитель авиакомпании.

На борту авиалайнера было 102 пассажира, их эвакуировали. Два человека получили незначительные травмы.

Процесс эвакуации показал в Twitter портал The Lakewood Scoop.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeR pic.twitter.com/gJLkajU5KG

— The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

