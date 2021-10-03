В США из-за попадания птицы в двигатель загорелся пассажирский самолет
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Об этом сообщил канал Fox29 Philadelphia.
Самолет, который отправлялся в Форт-Лодердейл (34 км к северу от Майами), остановился перед самим взлетом, так как в один из двигателей попала большая птица, рассказал представитель авиакомпании.
На борту авиалайнера было 102 пассажира, их эвакуировали. Два человека получили незначительные травмы.
Процесс эвакуации показал в Twitter портал The Lakewood Scoop.
CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeR pic.twitter.com/gJLkajU5KG
— The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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