У берегов Африки образовалась огромная подводная гора

К северу от Мадагаскара расположен остров Майотта, от которого недалеко до восточного побережья Африканского материка. Здесь уже третий год фиксируется высокая сейсмическая активность, а также происходили извержения вулканов под водой.

А недавно исследователи отметили, что в результате образовалась огромная гора вулканического происхождения. Ее высота от морского дна составляет сегодня 820 метров, говорят ученые. Однако нельзя исключать, что вулканическая гора продолжит расти. Для этого необходимы последующие извержения или же тектонические сдвиги.

Кстати, максимальная сила землетрясения, зафиксированная за последние годы, составляла 5,8 балла. Это очень много, говорят ученые. Последние изменения вынуждают по-новому составлять карту морского дна на площади около 8600 квадратных километров.