Ученые рассказали о пользе прогулок в солнечную погоду

Ученые из университета в Мельбурне (Австралия) провели ряд исследований и установили, что периодические прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду можно считать очень эффективным средством в борьбе с депрессией.

Как минимум, они повышают настроение людям, говорят специалисты. Конечно, не нужно превращать их в утомительные переходы, а тем более долго находиться под палящими лучами в жаркую погоду. Но утреннее или вечернее солнышко действительно приносит много пользы и восстанавливает психологическое равновесие.

По словам ученых, солнечные лучи оказывают позитивное влияние на циркадные ритмы в организмах людей. Для исследования собраны данные о 400 тысячах человек, которые в качестве добровольцев после прогулок рассказывали о своем настроении.