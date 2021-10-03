 

Японская компания Honda планирует создать электросамолет

03.10.2021, 1:44, Новости дня
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Всемирно известный производитель мотоциклов и автомобилей, японская компания Honda, решила попробовать себя в новой сфере. Представители компании заявили о намерении создать и наладить выпуск электрических самолетов eVTOL, которые смогут осуществлять вертикальные взлет и посадку.

По замыслам разработчиков, это не должно быть обычное летающее такси. У самолета должен быть достаточно большой запас хода, чтобы передвигаться как в пределах больших городов, так и между ними.

Аналоги таких летательных аппаратов существуют, однако у всех них одна проблема: на одном заряде аккумулятора далеко не улетишь. Поэтому инженеры Honda должны сосредоточиться, прежде всего, именно на увеличении запаса хода.



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