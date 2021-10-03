 

Бывший владелец Черкизовского рынка попросил в Черногории политическое убежище

03.10.2021, 1:02, Новости дня
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Исмаилов попросил убежище в Черногории якобы из-за политических преследований в России, его экстрадиция может оказаться под вопросом, отметил собеседник.

Российские власти обвиняют Исмаила в том, что в мае 2016 года он заказал двойное убийство в Москве за $2 млн. Организовал убийство его брат Рафик. Исмаилову грозит пожизненное заключение в случае экстрадиции в Россию, написало издание.

Суд Подгорицы 2 октября решил арестовать Исмаилова, его защита обжаловала приговор, сообщила “РИА Новости” адвокат бизнесмена Марина Русакова.

Контекст:

Тельман Исмаилов до 2015 года входил в топ-200 рейтинга самых богатых россиян по версии журнала Forbes. Его состояние доходило до $600 млн. Исмаилову принадлежали рестораны “Прага” на Арбате и отель Mardan Palace в Анталье.

Бизнесмену также принадлежал Черкизовский рынок, который закрыли и снесли в 2009 году. Сам бизнесмен в 2016 году был признан банкротом, в марте 2017 года стартовала продажа собственности Исмаилова.

В 2017 году российские власти объявили Исмаилова в международный розыск и заочно арестовали по делу об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева, напомнила “Радио Свобода”. По этому делу его брата Рафика в 2020 году приговорили к 17 годам лишения свободы.

Помимо этого, в России Исмаилов был заочно обвинен по делу о похищении российского певца Авраама Руссо в 2004 году. Уголовное дело было возбуждено по заявлению самого Руссо. Певец утверждал, что его удерживали в загородном доме Тельманова в Подмосковье. У него отобрали мобильный телефон и побили. По словам певца, его удерживали, пока он не согласился выступать только для бизнесмена и его гостей, а также отказаться от концертов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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