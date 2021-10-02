Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Жена Путина влияла на принятие решений. Сидим, Люда на стол накроет и говорит: “Мне не нравится этот давно”. Путин ее слушал

“Она влияла на принятие решений. …Я много раз присутствовал при этом. Практически каждый день сидим, Люда на стол накроет, чай заварит и говорит: “Мне не нравится он давно”. “Не доверяй [экс-председателю российского правительства Михаилу] Касьянову”, [например]. Да, Людмилу он слушал”, – рассказал Пугачев.

Он утверждает, что Путин “вообще не принимает решений”, на эти решения влияют другие люди.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

На уроженице Калининграда Людмиле Шкребневой Путин женился в июле 1983 года.

В июне 2013 года Путины публично объявили о завершении их брака по обоюдному согласию. С тех пор президент РФ официально не женился.

В 2016 году “Собеседник” сообщил, что экс-первая леди теперь носит фамилию Очеретная, выйдя замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного.



Дмитрий ГОРДОН

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