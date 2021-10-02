“Нас не слышат отдельно”. В столице Украины состоялся “Марш за Киев”. Кличко прокомментировал

В Facebook инициативы рассказали, что соорганизаторы общим голосованием выдвинули пять системных требований, которые “могут изменить ситуацию в городе”:

остановить “застроечное насилие”;

разработать полностью новый генплан и отказаться от генплана застройщиков 2025 года;

провести реформу транспорта и мобильности;

вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;

обеспечить чистый воздух и воду.

“Наше главное требование – комфортный город для всех! Нас не слышат отдельно, поэтому мы объединились. Теперь наш голос будет звучать мощно и жестко”, – заявили организаторы марша.

Шествие проходило от Верховной Рады до Киевской городской государственной администрации мимо Офиса президента Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал событие в Facebook.

“Хорошо, что есть активные киевляне, которые заявляют о том, какой хотят видеть нашу столицу. И я благодарен им за это. Отмечу, что город на самом деле сегодня делает многое из того, что озвучили участники “Марша за Киев”, – написал он.

По словам мэра столицы, город “и устанавливает станции для мониторинга состояния воздуха, и вводит более безопасные технологии очистки воды (не хлором), закупает новый общественный транспорт, совершенствует систему парковки, обновляет и создает новые зеленые зоны”.

“В конце года планируем вынести на общественные слушания проект Генплана. Конечно, еще много всего нужно сделать для комфорта в Киеве. Поэтому подсказывайте, критикуйте, помогайте, предлагайте идеи и проекты. Будем встречаться и обсуждать их, воплощать вместе. И вместе менять нашу столицу”, – заявил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3051200688431797

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