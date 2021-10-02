ВАКС взыскал более 4 млн грн залога с обвиняемого в подкупе главы Фонда госимущества Украины

Обвиняемого 1 июля прошлого года освободили из-под стражи, тогда за него внесли залог. Его освободили при условии соблюдения ряда процессуальных обязанностей, включая сдачу на хранение паспорта для выезда за границу.

“Срок действия этих обязанностей неоднократно продлевался по ходатайству стороны обвинения, однако с октября 2020-го обвиняемый перестал прибывать в суд в связи с пребыванием на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Киева. В связи с невозможностью продолжения обязанностей, учитывая пребывание указанного лица на лечении, 30 ноября 2020 года срок действия возложенных на него обязанностей закончился”, – отметили в прокуратуре.

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Обвиняемый после завершения лечения получил паспорт для выезда за границу и 30 декабря 2020 года уехал в Россию, чтобы якобы продолжить лечение по направлению медицинского учреждения.

“В дальнейшем из Министерства здравоохранения Украины и лечебного учреждения в Киеве истребована информация и установлено, что на лечение в Москву он не направлялся и вообще для его дальнейшего лечения не было оснований”, – уточнили в САП.

Учитывая вышеизложенное, прокурор САП обратился к суду с требованием применить к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

В Transparency International отметили, что ВАКС взыскал в доход государства залог, внесенный за Виталия Колесникова.

Контекст:

В января прошлого года НАБУ задержало в ресторане Колесникова, Валерия Троця и Сергея Щербака по подозрению в даче взятки Сенниченко. По версии следствия, задержанные предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного человека на должность директора “Одесского припортового завода”.

Задержанные планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первых $50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ.

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