 

Монастырский заявил, что хочет повысить зарплаты полицейским за счет выявления контрафактного табака и алкоголя

02.10.2021, 19:40, Новости дня
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“Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции – табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен”, – сказал Монастырский.

По словам министра, украинские полицейские должны получать достойные оклады.

Монастырский обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских 14 сентября. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

Контекст:

В Национальной полиции в конце июня этого года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.

Согласно проекту закона №4000 о госбюджете на 2021 год расходы на МВД составят 98,3 млрд грн (35,5 млрд грн – на Нацполицию).

Кабмин Украины 9 июня выделил МВД 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. В прошлом году общественная организация StateWatch во время аудита расходов из коронавирусного фонда на нужды МВД выявила нарушений на 26,5 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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