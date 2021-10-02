 

В Одесской области трактор с прицепом съехал в обочину. Погиб ребенок

02.10.2021, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации правоохранителей, пятеро детей в возрасте от девяти до 15 лет были в прицепе трактора. Водитель ехал вдоль склона, не справился с управлением и съехал в обочину.

Девятилетний ребенок погиб в карете скорой помощи от полученных травм, другие дети не пострадали. Мужчина скрылся с места аварии, полицейские ищут его.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Россияне назвали самые запоминающиеся события 2020 года

09.07 / Ту-160 перелетели через всю Россию и провели дозаправку в воздухе

20.07 / В Затоке горели две базы отдыха

25.03 / Минздрав разрешил гулять без масок, СБУ подозревает Семенченко в подготовке частной армии, Путину разрешили снова баллотироваться. Главное за день

15.02 / DM – Голливуд раскритиковали за борьбу с несогласными в стиле маккартизма

30.03 / Общество: Школы помогут детям мигрантов освоиться в России

25.12 / «Всё, что британскому обществу было обещано» — Лондон и Брюссель согласовали сделку по брекситу

11.03 / Рубль укрепился к доллару на открытии торгов

17.10 / США признали исчерпание возможностей введения санкций против России

09.09 / При взрыве бомбы в провинции Дераа погибли семь сирийских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика