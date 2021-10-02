 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин по-немецки не очень хорошо говорит. Его жена сказала мне: “Да он мороженое может заказать, пиво – и больше ничего”

02.10.2021, 18:48, Новости дня
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“Он по-немецки не очень хорошо разговаривает. Я об этом узнал, кстати, от его жены Людмилы. Потому что она была преподавателем немецкого языка. Я ей говорю: “Все-таки здорово, что он по-немецки разговаривает”. Она говорит: “Да он мороженое может заказать, пиво – и больше ничего”. Я по-немецки не разговариваю, поэтому я не могу оценить. Но он точно не полиглот”, – сказал он.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Пугачев родился в 1963 году в Костроме в семье военнослужащего. Детство провел в Москве, в 1974 году семья переехала в Ленинград. По словам Пугачева, он окончил несколько вузов, в том числе Университет методологии знания в Москве. По образованию экономист.

С 1980-х занимался предпринимательской деятельностью. В 1992 году основал “Межпромбанк”, который позже стал одним из крупнейших банков России (в 2010 году у учреждения отозвали лицензию в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов).

В 1990-е Пугачев входил в близкое окружение первого президента России Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году.

В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным, но, по словам Пугачева, сдружились они уже в Москве в 1996 году. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

В 2001–2011 годах Пугачев был сенатором Российской Федерации от Тувы.

По данным “Коммерсанта”, Пугачеву принадлежали судостроительные предприятия, элитная недвижимость в России и Европе, в том числе замок Шато-де-Гаро в Ницце, СМИ во Франции. В 2008 году Forbes оценил состояние Пугачева в $2 млрд. После того как “Межпромбанк” был признан банкротом, бизнесмен начал терять свои активы.

В начале 1990-х бизнесмен жил в США, затем перебрался во Францию, позже вернулся в Россию. В 2011 году он уехал из РФ, сейчас живет во Франции, где получил гражданство.

В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован.

В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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