 

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Российские бизнесмены – крепостные Путина. Он быстро понял, что все на территории РФ – его собственность, включая людей

02.10.2021, 17:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналист напомнил Пугачеву сделанное в 2014 году в интервью Financial Times и The Times заявление, что “российские бизнесмены являются крепостными Путина”.

“Да, конечно”, – согласился бывший друг Путина.

Он объяснил, как это происходит.

“Путин очень быстро понял, что все на территории Российской Федерации – это его собственность. Включая людей. Такой нюанс: все-таки Путин – человек робкий. Он мне говорит, допустим: “Слышь, скажи генеральному прокурору, пусть уголовное дело возбудит против такого-то”. – “Володя, трубку сними – и скажи”. – “Ну прекращай. Ты же его притащил. Это твой человек”. И когда он почувствовал позитивный ответ, что все готовы… Я помню несколько громких формальных заявлений бизнесменов: президент скажет – мы маму родную отдадим, не то что бизнес. И в этот момент меня FT спрашивает, как это устроено… “А где деньги Путина?” Я говорю: “Деньги Путина – это все деньги Российской Федерации, всех жителей Российской Федерации”, – отметил Пугачев.

По его словам, деньги одного из самых богатых россиянин, Романа Абрамовича, – это также “деньги Путина”, а не Абрамовича, и он это знает.

“И Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность. Но нужно понимать, что Путин – не человек договоренностей. Это не делается так: “Тебе 50%, мне 50%”. Тем более с Абрамовичем. Абрамович не общался с Путиным напрямую”, – утверждает Пугачев.

Он подчеркнул, что российским бизнесменам Путин “дает возможность жить”.

“Он в этом смысле абсолютно прямолинейный человек. Он говорит: “Это и так мое”, – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Американский регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины Pfizer

01.07 / За сутки в РФ выявили 23,5 тыс. случаев коронавируса

28.09 / Правоохранители начали проверку высказываний Милова о Рошале на наличие клеветы

22.08 / В консульстве заявили об отказе японской стороны предоставить данные о «приплывшем» россиянине

24.07 / Mazda 6 нового поколения будет конкурировать с BMW 3-й серии

27.08 / Путин раскрыл подробности вакцинации дочери от COVID

01.04 / Газопровод “Северный поток – 2” готов на 95% – Nord Stream 2 AG

28.07 / Россияне высказали отношение к электронной трудовой

12.11 / Мнения: Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

09.07 / Майк Помпео поздравил народ Монголии с началом фестиваля Надом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика