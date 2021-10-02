Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Российские бизнесмены – крепостные Путина. Он быстро понял, что все на территории РФ – его собственность, включая людей

Журналист напомнил Пугачеву сделанное в 2014 году в интервью Financial Times и The Times заявление, что “российские бизнесмены являются крепостными Путина”.

“Да, конечно”, – согласился бывший друг Путина.

Он объяснил, как это происходит.

“Путин очень быстро понял, что все на территории Российской Федерации – это его собственность. Включая людей. Такой нюанс: все-таки Путин – человек робкий. Он мне говорит, допустим: “Слышь, скажи генеральному прокурору, пусть уголовное дело возбудит против такого-то”. – “Володя, трубку сними – и скажи”. – “Ну прекращай. Ты же его притащил. Это твой человек”. И когда он почувствовал позитивный ответ, что все готовы… Я помню несколько громких формальных заявлений бизнесменов: президент скажет – мы маму родную отдадим, не то что бизнес. И в этот момент меня FT спрашивает, как это устроено… “А где деньги Путина?” Я говорю: “Деньги Путина – это все деньги Российской Федерации, всех жителей Российской Федерации”, – отметил Пугачев.

По его словам, деньги одного из самых богатых россиянин, Романа Абрамовича, – это также “деньги Путина”, а не Абрамовича, и он это знает.

“И Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность. Но нужно понимать, что Путин – не человек договоренностей. Это не делается так: “Тебе 50%, мне 50%”. Тем более с Абрамовичем. Абрамович не общался с Путиным напрямую”, – утверждает Пугачев.

Он подчеркнул, что российским бизнесменам Путин “дает возможность жить”.

“Он в этом смысле абсолютно прямолинейный человек. Он говорит: “Это и так мое”, – объяснил Пугачев.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—