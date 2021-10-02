Зеленский подписал закон о реформе “Укроборонпрома”

Как отмечается на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента 1 октября.

Директор госконцерна Юрий Гусев сообщил в Facebook, что принятие закона позволит “усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий “Укроборонпрома”, 21 из которых расположены на временно оккупированных территориях”.

Кроме того, можно будет “ввести современные подходы корпоративного управления, которые обезопасят их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния”.

Гусев добавил, что закон позволит “создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий, а также привлекать прямые (в том числе иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины”.

https://www.facebook.com/yuriy.husyev/posts/10159768454715891

Контекст:

Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна в декабре 2020 года. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.

За принятия законопроекта о реформе “Укроборонпрома” 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.

Народные депутаты от фракции “Батьківщина” зарегистрировали в Раде три проекта постановлений об отмене решения парламента от 13 июля. Рада их отклонила 20 июля, разблокировав подписание закона о реформе “Укроборонпрома”.

Соответствующий закон будет определять особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна “Укроборонпром” в акционерное общество.

Государственные предприятия концерна будут преобразованы в хозяйственные общества. Единственным владельцем останется государство в лице Кабинета Министров, уточняла пресс-служба “Укроборонпрома”.

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