 

В МИД Грузии заявили, что стратегическое партнерство с Украиной не может быть в заложниках у Саакашвили

02.10.2021, 16:06, Новости дня
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“Их [Украины] позиция понятна, потому что Саакашвили – их гражданин. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с работником посольства, он предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям”, – сказал Залкалиани.

Он выразил уверенность, что “отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого”.

“Недопустимо, чтобы одно лицо брало в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной”, – подчеркнул Залкалиани.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

Саакашвили 6 сентября 2021 года сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам, еще по нескольким идет расследование. 1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал Саакашвили поддержку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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