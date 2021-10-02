 

Зеленский оценил работу “Слуг народа” за два года на “три с плюсом”

02.10.2021, 16:06, Новости дня
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“Я считаю, что не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись реально. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене”, – сказал президент.

Зеленский дал свою оценку “Слугам народа” за два года по 5-балльной шкале: “Считаю, что сегодня – три с плюсом”.

Сам Зеленский в ответ на вопрос, как он изменился за два года и на сколько оценивает собственную работу, сказал что не имеет право ставить себе высокую оценку.

“Народ должен ставить оценку. Моя – семь–восемь, так говорят? По 12-ти балльной я думаю где-то в середине”, – заключил он.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Результаты опроса центра SOCIS, опубликованные 27 сентября, показали, что “Слуга народа” лидирует в рейтинге украинских партий. Зеленский также лидирует в рейтинге доверия украинцев, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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