 

В NASA рассказали, зачем перевели марсоходы в безопасный режим работы

02.10.2021, 15:52, Новости дня
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Как оказалось, представители аэрокосмического агентства опасаются, что высокая активность Солнца, наблюдаемая в последние дни, выведет из строя дорогостоящую аппаратуру. Марсоходы пришлось перевести в безопасный режим эксплуатации. Ведь в случае поломки отремонтировать их будет, мягко говоря, проболематично.

Особенно большая опасность аппаратам грозит в момент «соединения Солнца и Марса», поясняют ученые. Тогда поток радиации станет самым мощным.

Ранее источники сообщали о том, что повышенная активность Солнца может привести к сбоям в работе электроники на Земле. И это при нашем-то магнитном поле! Что же ожидать на Марсе? Специалисты NASA уверены, что бурю удастся пережить без особых потерь.



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