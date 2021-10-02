В РФ создают зонд для Северного морского пути

Отечественные специалисты работают над улучшением условий навигации на Северном морском пути. В Министерстве образования и науки Российской Федерации решили совместно со специалистами из центра «Арктурус» создать для этого специальный космический зонд.

Аппарат получит название «Аркокулус-01», а предназначен он будет специально для зондирования поверхности Земли в заданном регионе.

Как сообщает ТАСС, несмотря на то, что освоение Северного Морского пути продолжается уже много десятилетий, до сих пор там не решена проблема безопасности судоходства. Новый космический зонд должен стать незаменимым помощником в этом деле. Он позволит мониторить ледовую обстановку независимо от погодных условий, которые часто усложняются.