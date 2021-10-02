 

В РФ создают зонд для Северного морского пути

02.10.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отечественные специалисты работают над улучшением условий навигации на Северном морском пути. В Министерстве образования и науки Российской Федерации решили совместно со специалистами из центра «Арктурус» создать для этого специальный космический зонд.

Аппарат получит название «Аркокулус-01», а предназначен он будет специально для зондирования поверхности Земли в заданном регионе.

Как сообщает ТАСС, несмотря на то, что освоение Северного Морского пути продолжается уже много десятилетий, до сих пор там не решена проблема безопасности судоходства. Новый космический зонд должен стать незаменимым помощником в этом деле. Он позволит мониторить ледовую обстановку независимо от погодных условий, которые часто усложняются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Пушков: Зеленский в ответе на статью Путина так и не смог доказать древность Украины

07.10 / В Черкассах провели соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти экс-президента федерации Павла Орла – нардеп Стрихарский

02.09 / В Ровенской области зафиксирован случай ботулизма

12.08 / Европейской части РФ предсказали арктическое вторжение

29.08 / Джигурда представил доказательства отсутствия Ефремова за рулем в момент ДТП

18.12 / Washington Post – несмотря на «море проблем» Путин уверен, что РФ лучше других стран справляется с пандемией

12.10 / Семья похоронила живого родственника с коронавирусом в Кузбассе

22.07 / «Магнит» приобрел сеть магазинов «Дикси» за 87,6 млрд рублей

09.05 / Собчак раскритиковала способ празднования Дня Победы

09.06 / New York Times – «мучительный опыт» общения с Трампом не даёт ЕС и НАТО полностью довериться Байдену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика