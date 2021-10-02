Литву покинули 176 нелегалов – добровольно или были депортированы – МВД

На прошлой неделе Литву посетила делегация Ирака, дипломаты помогли 63 мигрантам оформить проездные документы и пройти формальности для возвращения домой.

“Мы стараемся как можно теснее сотрудничать с Ираком по вопросам возвращения их граждан. Мы понимаем, что люди, решившие нелегально въехать в ЕС, были введены в заблуждение белорусским режимом, но наша цель – остановить это. Мы делаем все возможное, чтобы маршрут нелегальной миграции через Литву был забыт. Те, кому угрожает реальная опасность, могут обратиться за помощью на законных основаниях”, – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В Литве утверждена процедура добровольного возвращения мигрантов. Нелегалам, которые подадут запрос и будут сотрудничать с властями, приобретают билеты, а также предоставляют разовую помощь в €300.

В МВД подчеркнули, что в Литве было зарегистрировано 2804 ходатайства мигрантов о предоставлении убежища, на рассмотрении находится 690 заявлений. Еще ни один человек не получил убежище в стране, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

Контекст:

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр республики Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

Из-за наплыва мигрантов Литва до конца года построит на границе с Беларусью забор с колючей проволокой длиной 100 км. Всего запланировано построить 508 км такого забора (по данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км).

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

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