В компании Intel представили самообучаемый процессор

Компания Intel представила новейшую разработку в сегменте чипов для электронных устройств. Речь идет о самообучаемом процессоре, получившим название Loihi 2. Вместе с данным чипом публике презентовали новую среду программирования Lava.

Новый нейроморфный процессор, по замыслам создателей, должен существенно ускорить работу устройств, на которых он будет установлен. По словам экспертов, данная презентация доказывает, что будущее смартфонов и планшетов тесно связано с технологиями искусственного интеллекта.

О новом подходе говорит и Lava, имеющая открытый программный код. Очевидно, компания надеется привлечь к дальнейшему усовершенствованию своих продуктов большого количества энтузиастов, говорят специалисты.