 

Honor выпустит маленький смартфон с большим экраном

02.10.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Технологии изготовления раздвижного экрана творят чудеса. Вы можете получить смартфон, помещающийся в ладони, но в разложенном виде его экран станет 11-дюймовым.

Именно такой аппарат намерилась выпустить компания Honor. Патент на него уже оформлен, о чем стало известно еще летом. А на днях стало известно, что инженеры подготовили всю техническую документацию для запуска такого гаджета в массовое производство.

В данный момент еще неизвестно, с какими техническими характеристиками выйдет смартфон, экран которого будет планшетного размера. Никто также не берется назвать дату выпуска. Предположительно, речь идет о конце текущего года. Но ходят слухи, что это может быть не одна, а сразу несколько версий с раздвижными экранами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / Миллиардер Брэнсон отправился в космос на борту корабля Virgin Galactic

01.09 / Мнения: Америка поворачивает дышло

25.07 / Похищенного под Ростовом новорожденного нашли в Калмыкии

13.10 / Найденные на раскопках в Турции викинги оказались «слабаками»

06.10 / Далай-лама ответит на вопросы украинцев в прямом эфире

20.06 / Диетолог рассказала о мерах безопасности в связи с жарой

24.12 / Патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии

28.01 / Экономика: РФ создает новый товар для экспорта

03.04 / Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах с билетами в театры и на квесты

26.05 / Лукашенко предложил, чтобы Байден и Путин обсудили Беларусь в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика