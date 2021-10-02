Honor выпустит маленький смартфон с большим экраном

Технологии изготовления раздвижного экрана творят чудеса. Вы можете получить смартфон, помещающийся в ладони, но в разложенном виде его экран станет 11-дюймовым.

Именно такой аппарат намерилась выпустить компания Honor. Патент на него уже оформлен, о чем стало известно еще летом. А на днях стало известно, что инженеры подготовили всю техническую документацию для запуска такого гаджета в массовое производство.

В данный момент еще неизвестно, с какими техническими характеристиками выйдет смартфон, экран которого будет планшетного размера. Никто также не берется назвать дату выпуска. Предположительно, речь идет о конце текущего года. Но ходят слухи, что это может быть не одна, а сразу несколько версий с раздвижными экранами.