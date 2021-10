Свитолина завершила выступление на турнире WTA в Чикаго

Счет по партиям – 4:6, 2:6 в пользу Жабер.

Украинка, которая возглавляет посев турнира, вела в первом сете со счетом 4:1, а в шестом гейме – 40:15. Но потом отдала сопернице девять геймов подряд.

Проигрывая 0:4 во второй партии, Свитолина уже не сумела навязать борьбу сопернице – 2:6 в итоге, 0:2 – по сетам. Жабер впервые в карьере обыграла Свитолину, до этого трижды побеждала украинская теннисистка.

Свитолина играла поединок с перебинтованной правой ногой. Возможно, травма, с которой вышла на матч украинка, стала одной из причин поражения.

Как отметили в Федерации тенниса Украины (ФТУ) в Facebook, Свитолина и Жабер ведут борьбу за попадание на Итоговый чемпионат 2021 года, в нем примет участие первая восьмерка рейтинга WTA.

“В чемпионской гонке пока Онс – девятая, тогда как Элина была 13-й. Разница между ними составляла 152 пункта. За полуфинал в Чикаго предоставлялось 185, за четвертьфинал – 100. То есть в случае победы Элина отыграла бы 85 очков”, – отметили в ФТУ.

Контекст:

Во втором круге турнира в Чикаго Свитолина в двух партиях выиграла у американки Аманды Анисимовой, в третьем, также в двух сетах – в Елены Габриэлы Русе из Румынии.

Chicago Fall Tennis Classic проходит на хардовом покрытии с 27 сентября по 3 октября. Призовой фонд турнира – $566 тыс.

