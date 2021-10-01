В Украине впервые оштрафовали коллекторов за шантаж и угрозы

Компания нарушила требования, установленные законом, касательно этического поведения. Комитет по вопросам присмотра и регулирования деятельности рынков небанковских услуг принял решение оштрафовать компанию на 102 тыс. грн.

Нардеп из фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook уточнила, что это первый случай с момента принятия закона о защите должников при просроченных задолженностях.

“10 сентября мне жаловалась на эту компанию женщина, близкого человека которой работники этой компании, пытаясь заставить оплатить долг, терроризировали, рассылая ее коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера, звонили ее соседям, требуя помочь заставить ее погасить задолженность, угрожали ей самой. Сегодня они за это поплатились!” – написала депутат.

https://www.facebook.com/ukrjournalist/posts/10159740530454078

Контекст:

Нацбанк Украины отвечает за работу коллекторских компаний с 1 июля 2020 года.

7 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности коллекторов – он запрещает угрожать должникам и шантажировать их.

В соответствии с принятым законом банки и финансовые учреждения должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

В документе прописан перечень способов этического взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и ограничения максимальной частоты взаимодействия. В частности, запрещается вводить в заблуждение о размере долга и последствиях неисполнения договора. Должнику не позволяется звонить ночью с 20.00 до 8.00 с неизвестного номера.

В соответствии с законом, с 14 июля 2021 года НБУ будет штрафовать банки за неэтичное поведение по отношению к должникам.

Кроме этого, 12 декабря 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности”. Проект закона готовится ко второму чтению.

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