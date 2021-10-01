 

Адвокат подтвердил задержание Саакашвили в Грузии

01.10.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сейчас его задержали”, – сказал он.

По словам Басилаи, то, что о задержании Саакашвили сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, “подтверждает, что это политическое решение”.

Также Басилая заявил, что пока не смог пообщаться с задержанным.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Ее основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. “Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину”, – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день Гарибашвили заявил, что Саакашвили “будет задержан и заключен в тюрьму” сразу после прибытия в страну. 

1 октября утром политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим. 

В МВД страны заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там “переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым”.  

В правящей партии “Грузинская мечта” называли фейком историю с  возвращением Саакашвили в Грузию. Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе говорил, что у него есть “достоверная информация, что Саакашвили не покидал Украину, его нет не только в Грузии, но и в другой стране”.

Вечером 1 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Гарибашвили сказал, что маршрут Саакашвили, который сегодня объявил о возвращении в Грузию, находился под контролем грузинских спецслужб. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели “на высшем уровне” и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении. По данным главы грузинского правительства, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.04 / Alibaba одобрила решение властей Китая о штрафе в 2,78 млрд долларов

03.08 / В РФ начали рассматривать первое дело о договорном матче

03.09 / Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита

06.07 / Финал Кубка Украины будет обслуживать женская бригада арбитров

17.11 / «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Гонконг

09.02 / Зеленский призвал депутатов от “Слуги народа” определиться, с кем они – СМИ

14.11 / В Японии создали голосовой переводчик с кошачьего языка

17.10 / О внимании исламистов к убитому учителю во Франции было известно заранее

28.06 / Путин высказался о версии искусственного происхождения коронавируса

09.04 / Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика