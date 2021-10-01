 

План трансформации страны можно реализовать за 5–10 лет – Милованов

01.10.2021, 20:20, Новости дня
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“Этот план – “живое существо”. Все эти проекты и так реализуются, о них много говорится. Но вопрос в их скорости. Для их реализации не надо ждать 30 лет. Общий объем инвестиций, которых требуют эти направления, – это $277 млрд, о которых говорил президент [Владимир Зеленский] в США. И они будут реализованы”, – заявил Милованов.

Он пояснил, что в эту сумму будут входить внутренние государственные средства, международные кредиты и инвестиции частных компаний.

“План трансформации Украины предусматривает четыре направления: безопасность, энергетическая безопасность, инклюзивная экономика и верховенство права. Все проекты этого плана будут непосредственно связаны с конкретными законопроектами и нормативными актами Кабмина”, – заверил Милованов.

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” запланировано на 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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