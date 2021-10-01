ГБР завершило расследование еще одного дела Тупицкого

По данным следствия, Тупицкий, будучи отстраненным от должности судьи, передал главному бухгалтеру личный ключ с квалифицированной электронной подписью.

С его помощью бухгалтер через систему “Клиент Казначейства – Казначейство” период с 29 декабря 2020 года до 9 февраля 2021-го подписал документы на выплату заработных плат, премий, пособий и надбавок в Конституционном суде.

Действия Тупицкого и главного бухгалтера квалифицировали по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Государственная казначейская служба Украины заблокировала квалифицированную электронную подпись Тупицкого на основании письма ГБР.

Контекст:

Тупицкий также фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Его рассматривает Подольский райсуд Киева. Тупицкий заявлял, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.

29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента, а также персональный состав конкурсной комиссии.

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